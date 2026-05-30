Visite libre de l’exposition Man Ray « Magie de l’image », Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition Man Ray « Magie de l’image » 19 et 20 septembre Musée d’Art de Toulon (MAT) Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Entrée libre

Peintre, photographe, cinéaste et inventeur d’images, Man Ray (1890 1976) a fait de l’expérimentation une méthode et de la liberté un principe. L’exposition réunit près de 200 œuvres et retrace le parcours d’un artiste majeur du XXe siècle, entre Dada et surréalisme. Rayographies, solarisations, objets et photographies composent un univers où la lumière devient écriture et le réel se transforme. Chez lui, l’image ne se contente pas de représenter : elle déplace, invente et révèle d’autres possibles. Entre poésie, humour et invention, son œuvre invite à ralentir le regard et à réapprendre à voir. À l’heure d’une circulation infinie des images, Man Ray demeure un maître de lucidité et de liberté visuelle. Précisons que cette exposition exceptionnelle s’inscrit notamment dans le cinquantenaire de la disparition de l’artiste et le bicentenaire de la photographie. .

Exposition jusqu’au 31 octobre 2026

Musée d’Art de Toulon – 113 boulevard Général Leclerc – Toulon

musees.toulon.fr

Musée d’Art de Toulon (MAT) 113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 36 47 86 Inauguré en 1888, l’édifice pensé par l’architecte toulonnais Stanislas Gaudensi Allar se distingue par sa monumentale façade sculptée, émaillée et son plan en U. Aujourd’hui, le MAT labellisé « Musée de France » et la Bibliothèque d’Art partagent des missions communes au sein de ce même lieu. Suite à d’importants travaux, le musée ouvre de nouveau ses portes au public, en 2021. Adresse : 113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon.

En voiture : Parkings payants : Place de la Liberté ou Place d’Armes

En bus : Arrêt Péri (lignes 6,8,18,20,40)

Entrée libre

©Man Ray 2015 Trust