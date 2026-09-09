Visite libre de l’exposition permanente du musée Michelet, Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition permanente du musée Michelet 19 et 20 septembre Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition permanente du musée Michelet.

Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr Parking public à proximité.

Visite libre de l’exposition permanente du musée Michelet.

© Musée Michelet