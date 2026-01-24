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Dégustation de vins: Vignes sans frontières (Hotel Le Collonges) Brive-la-Gaillarde

Dégustation de vins: Vignes sans frontières (Hotel Le Collonges) Brive-la-Gaillarde

Dégustation de vins: Vignes sans frontières (Hotel Le Collonges) Brive-la-Gaillarde vendredi 21 août 2026.

Adresse : 3-5 Place Winston Churchill

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Dégustation de vins: Vignes sans frontières (Hotel Le Collonges)

3-5 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Dégustations de vins animées par Damien Deschaseaux, proposées sous forme d’accords mets & vins .
Tarif: 39 euros (Sous réserve de modification: ex. Soirée champagne en fin d’année)   .

3-5 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 09 58 

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English : Dégustation de vins: Vignes sans frontières (Hotel Le Collonges)

L’événement Dégustation de vins: Vignes sans frontières (Hotel Le Collonges) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-03 par Brive Tourisme

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