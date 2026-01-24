Dégustation de vins: Vignes sans frontières (Hotel Le Collonges) Brive-la-Gaillarde
Dégustation de vins: Vignes sans frontières (Hotel Le Collonges) Brive-la-Gaillarde vendredi 21 août 2026.
Brive-la-Gaillarde
Dégustation de vins: Vignes sans frontières (Hotel Le Collonges)
3-5 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Dégustations de vins animées par Damien Deschaseaux, proposées sous forme d’accords mets & vins .
Tarif: 39 euros (Sous réserve de modification: ex. Soirée champagne en fin d’année) .
3-5 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 09 58
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English : Dégustation de vins: Vignes sans frontières (Hotel Le Collonges)
L’événement Dégustation de vins: Vignes sans frontières (Hotel Le Collonges) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-03 par Brive Tourisme
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