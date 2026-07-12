UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brive-la-Gaillarde

Little film festival au CGR Les tourouges et les toubleus Brive-la-Gaillarde

jeudi 20 août 2026 · Brive-la-Gaillarde

Little film festival au CGR Les tourouges et les toubleus Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Adresse
4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Little film festival au CGR Les tourouges et les toubleus

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-20 2026-08-23 2026-08-25

Le Little Films Festival est de retour pour la huitième édition !
Au programme cette année, huit films pour le jeune public seront proposés.
Un programme haut en couleur pour triompher des différences !
Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore ils se détestent !
Par les créateurs du Gruffalo et de Superasticot, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
Durée: 38 minutes.
Dès 3 ans.   .

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Little film festival au CGR Les tourouges et les toubleus

L’événement Little film festival au CGR Les tourouges et les toubleus Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-07 par Brive Tourisme

À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)