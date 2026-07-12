Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Little film festival au CGR Les tourouges et les toubleus

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-23 2026-08-25

Le Little Films Festival est de retour pour la huitième édition !

Au programme cette année, huit films pour le jeune public seront proposés.

Un programme haut en couleur pour triompher des différences !

Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore ils se détestent !

Par les créateurs du Gruffalo et de Superasticot, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

Durée: 38 minutes.

Dès 3 ans. .

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Little film festival au CGR Les tourouges et les toubleus

L’événement Little film festival au CGR Les tourouges et les toubleus Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-07 par Brive Tourisme