Little film festival au CGR Les tourouges et les toubleus Brive-la-Gaillarde
jeudi 20 août 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Little film festival au CGR Les tourouges et les toubleus
4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-20 2026-08-23 2026-08-25
Le Little Films Festival est de retour pour la huitième édition !
Au programme cette année, huit films pour le jeune public seront proposés.
Un programme haut en couleur pour triompher des différences !
Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore ils se détestent !
Par les créateurs du Gruffalo et de Superasticot, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
Durée: 38 minutes.
Dès 3 ans. .
4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Little film festival au CGR Les tourouges et les toubleus
L’événement Little film festival au CGR Les tourouges et les toubleus Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-07 par Brive Tourisme
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