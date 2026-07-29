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Ateliers yoga Brive-la-Gaillarde

samedi 8 août 2026 · Brive-la-Gaillarde

Ateliers yoga Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
1 bis Avenue de la Bastille
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Ateliers yoga

1 bis Avenue de la Bastille Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :
2026-08-08 2026-08-22

Yoga du cachemire: 15h à 17h, tarif: 30 euros
Yoga nidra: 17h15 à 18h15, 30 euros
Tarif atelier complet: 40 euros.
Inscription: 06 22 45 08 49   .

1 bis Avenue de la Bastille Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 45 08 49 

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English : Ateliers yoga

L’événement Ateliers yoga Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-25 par Brive Tourisme

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