Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Ateliers yoga

1 bis Avenue de la Bastille Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-22

Yoga du cachemire: 15h à 17h, tarif: 30 euros

Yoga nidra: 17h15 à 18h15, 30 euros

Tarif atelier complet: 40 euros.

Inscription: 06 22 45 08 49 .

1 bis Avenue de la Bastille Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 45 08 49

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English : Ateliers yoga

L’événement Ateliers yoga Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-25 par Brive Tourisme