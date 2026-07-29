AGENDA · Brive-la-Gaillarde
Ateliers yoga Brive-la-Gaillarde
samedi 8 août 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Ateliers yoga
1 bis Avenue de la Bastille Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-22
Yoga du cachemire: 15h à 17h, tarif: 30 euros
Yoga nidra: 17h15 à 18h15, 30 euros
Tarif atelier complet: 40 euros.
Inscription: 06 22 45 08 49 .
1 bis Avenue de la Bastille Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 45 08 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers yoga
L’événement Ateliers yoga Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-25 par Brive Tourisme
À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
- Ateliers jeune public: Broche en feutrine (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde 29 juillet 2026
- Little film festival au CGR Un petit air de famille Brive-la-Gaillarde 30 juillet 2026
- Ateliers jeune public: Bracelet brésilien (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde 30 juillet 2026
- « Loup garou » géant (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde 31 juillet 2026
- Les samedis en musique Brive-la-Gaillarde 1 août 2026