Dimanche détox

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Concert gratuit.

De 10h à 14h. .

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dimanche détox

L’événement Dimanche détox Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-11 par Brive Tourisme