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Little film festival au CGR Avant-première Le monde à l’envers Brive-la-Gaillarde

dimanche 9 août 2026 · Brive-la-Gaillarde

Little film festival au CGR Avant-première Le monde à l’envers Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:45:00
Adresse
4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Little film festival au CGR Avant-première Le monde à l’envers

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:45:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Le Little Films Festival est de retour pour la huitième édition !
Au programme cette année, huit films pour le jeune public seront proposés.
Un souriceau qui vit la tête à l’envers, un tout petit poisson explorateur et des enfants à l’imagination débordante ces personnages nous invitent à nous mettre à la place de celles et ceux qui perçoivent le monde différemment pour mieux les comprendre.
Durée: 45 minutes.
Dès 3 ans.   .

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Little film festival au CGR Avant-première Le monde à l’envers

L’événement Little film festival au CGR Avant-première Le monde à l’envers Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-07 par Brive Tourisme

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