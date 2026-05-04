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Feu d’artifice (Parc de la Guierle) Brive-la-Gaillarde

dimanche 16 août 2026 · Brive-la-Gaillarde

Feu d’artifice (Parc de la Guierle) Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
22:45:00
Adresse
28 Quai Tourny
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Feu d’artifice (Parc de la Guierle)

28 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 22:45:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Le Feu d’artifice qui devait initialement être tiré le 13 juillet a été reporté au 15 août, date de libération de la ville, en raison de la canicule et des risques d’incendie. Rendez-vous pour un spectacle pyrotechnique haut en couleurs sur un thème choisi. Pour une meilleure visibilité du feu, nous vous conseillons de vous positionner avenue Maillard.   .

28 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 18 37 

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English : Feu d’artifice (Parc de la Guierle)

L’événement Feu d’artifice (Parc de la Guierle) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-11 par Brive Tourisme

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