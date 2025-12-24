Apéro des langues (La Banou), Brive-la-Gaillarde
Apéro des langues (La Banou), Brive-la-Gaillarde mercredi 14 janvier 2026.
Apéro des langues (La Banou)
37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze
Venez parler vos langues préférées dans une ambiance détendue et conviviale. .
37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
English : Apéro des langues (La Banou)
