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Boule lyonnaise: Grand prix ville de Brive (Stade Gaëtan Devaud) Brive-la-Gaillarde

samedi 15 août 2026 · Brive-la-Gaillarde

Boule lyonnaise: Grand prix ville de Brive (Stade Gaëtan Devaud) Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
4 Bis Rue Léonce Bourliaguet
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Boule lyonnaise: Grand prix ville de Brive (Stade Gaëtan Devaud)

4 Bis Rue Léonce Bourliaguet Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Boule Lyonnaise grand prix Ville de Brive
(complexe sportif Gaëtan Devaud ASPO Lyonnaise)   .

4 Bis Rue Léonce Bourliaguet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 39 39 

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English : Boule lyonnaise: Grand prix ville de Brive (Stade Gaëtan Devaud)

L’événement Boule lyonnaise: Grand prix ville de Brive (Stade Gaëtan Devaud) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-02 par Brive Tourisme

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