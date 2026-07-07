Boule lyonnaise: Grand prix ville de Brive (Stade Gaëtan Devaud) Brive-la-Gaillarde
samedi 15 août 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Boule lyonnaise: Grand prix ville de Brive (Stade Gaëtan Devaud)
4 Bis Rue Léonce Bourliaguet Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Boule Lyonnaise grand prix Ville de Brive
(complexe sportif Gaëtan Devaud ASPO Lyonnaise) .
4 Bis Rue Léonce Bourliaguet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 39 39
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English : Boule lyonnaise: Grand prix ville de Brive (Stade Gaëtan Devaud)
L’événement Boule lyonnaise: Grand prix ville de Brive (Stade Gaëtan Devaud) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-02 par Brive Tourisme
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