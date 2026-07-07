Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Boule lyonnaise: Grand prix ville de Brive (Stade Gaëtan Devaud)

4 Bis Rue Léonce Bourliaguet Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Boule Lyonnaise grand prix Ville de Brive

(complexe sportif Gaëtan Devaud ASPO Lyonnaise) .

4 Bis Rue Léonce Bourliaguet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 39 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Boule lyonnaise: Grand prix ville de Brive (Stade Gaëtan Devaud)

L’événement Boule lyonnaise: Grand prix ville de Brive (Stade Gaëtan Devaud) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-02 par Brive Tourisme