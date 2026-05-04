Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Little film festival au CGR Non-non dans l’espace

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-30

Le Little Films Festival est de retour pour la huitième édition !

Au programme cette année, huit films pour le jeune public seront proposés.

Non-Non, Groc Groc, Magaïveur et toute la bande de Sous-Bois–Les-Bains embarquent pour une mission spatiale et atterrissent sur une planète inconnue. La rencontre avec Croaâk, un petit homme vert, transforme le voyage en une histoire d’amitié interplanétaire !

D’après l’univers des albums de Magali Le Huche.

Durée: 52 minutes.

Dès 3 ans. .

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Little film festival au CGR Non-non dans l’espace

L’événement Little film festival au CGR Non-non dans l’espace Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-07 par Brive Tourisme