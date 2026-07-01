Visite libre de l’hôtel Jacobsen, centre des patrimoines maritimes, Noirmoutier-en-l’ile rue saint Louis, Noirmoutier-en-l’Île

Informations pratiques

Visite libre de l’hôtel Jacobsen, centre des patrimoines maritimes Samedi 19 septembre, 10h00 Noirmoutier-en-l’ile rue saint Louis Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite libre de l’hôtel Jacobsen, édifié au XVIIIe siècle et agrandi au début du XIXe siècle aux décors néoclassiques et aux ensembles de papiers-peints. Il abrite le centre des patrimoines maritimes.

Noirmoutier-en-l’ile rue saint Louis rue saint Louis 8533 Noirmoutier-en-l’ Noirmoutier-en-l’Île 85330 Vendée Pays de la Loire 02 51 58 48 89 l’hôtel Jacobsen, centre des patrimoines maritimes, édifié en 1761 et agrandi en 1802 parkings

Visite libre de l’hôtel Jacobsen, édifié au XVIIIe siècle et agrandi au début du XIXe siècle aux décors néoclassiques et aux ensembles de papiers-peints. Il abrite le centre des patrimoines maritimes.

©M. Pottier