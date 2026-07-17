Visite libre de l’ObservaLoire, ObservaLoire, Digoin
samedi 19 septembre 2026 · ObservaLoire · Digoin
Informations pratiques
Visite libre de l’ObservaLoire 19 et 20 septembre ObservaLoire Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Réalisez une visite libre de l’ObservaLoire !
Avec l’ObservaLoire, partez à la rencontre du dernier fleuve sauvage d’Europe, plongez à la découverte des poissons, découvrez la Marine de Loire et embarquez pour l’univers des canaux.
ObservaLoire 2 rue des Perruts 71160 Digoin Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 53 75 71 http://www.observaloire.com Espace muséographique sur la Loire et les canaux à Digoin. train, bus, parking voiture et autobus.
Visite libre de l’ObservaLoire
©ObservaLoire
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