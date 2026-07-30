Informations pratiques

Une Touche d’Optimisme pour l’Edition 2026 de L’Eté à Digoin Théâtre de Verdure Digoin Digoin Samedi 22 août, 20h30

Une saison festive et rythmée vous attend pour « L’Eté à Digoin » ! A cette occasion se produira le 22 Août « Une Touche d’Optimisme », formation montpelliéraine de chanson française engagée et festive.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-22T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-22T22:00:00.000+02:00

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Théâtre de Verdure Digoin Rue des Perruts Digoin



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