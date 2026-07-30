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Une Touche d’Optimisme pour l’Edition 2026 de L’Eté à Digoin Théâtre de Verdure Digoin Digoin

samedi 22 août 2026 · Théâtre de Verdure Digoin · Digoin

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Théâtre de Verdure Digoin
Adresse
Rue des Perruts
Ville
Digoin

Une Touche d’Optimisme pour l’Edition 2026 de L’Eté à Digoin Théâtre de Verdure Digoin Digoin Samedi 22 août, 20h30

Une saison festive et rythmée vous attend pour « L’Eté à Digoin » ! A cette occasion se produira le 22 Août « Une Touche d’Optimisme », formation montpelliéraine de chanson française engagée et festive.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-22T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-22T22:00:00.000+02:00

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Théâtre de Verdure Digoin Rue des Perruts Digoin


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