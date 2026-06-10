Fête de l’Escargot Digoin
Fête de l’Escargot Digoin samedi 1 août 2026.
Digoin
Fête de l’Escargot
Place de la République Digoin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-01
Pour sa 35 ème édition, la Fête de l’Escargot de Digoin vous propose des repas complets, entrées, charcuterie, douzaine d’Escargots de Bourgogne, fromage, dessert pour 21 euros seulement.
Feux d’artifice le samedi et dimanche soir, ambiance festive tous les jours avec le groupe Suzzann Boy’s Evénements et fête foraine sur la Place de la République.
Le lundi 3 août, dès le matin, la levée du canal latéral accueille un marché des artisans et produits régionaux. .
Place de la République Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 93 44 27 contact@fete-escargot.org
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English : Fête de l’Escargot
L’événement Fête de l’Escargot Digoin a été mis à jour le 2026-06-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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