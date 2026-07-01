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AGENDA · Digoin

Atelier manuel Abracadabra ! Observaloire Digoin

mardi 21 juillet 2026 · Observaloire · Digoin

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Observaloire
Adresse
2 rue des Perruts
Ville
71160 Digoin
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Digoin

Atelier manuel Abracadabra !

Observaloire 2 rue des Perruts Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

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Animation réservée aux enfants mais peut être partagée par un parent accompagnant. A partir de 6 ans. Sur réservation.   .

Observaloire 2 rue des Perruts Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 75 71  observaloire@ville-digoin.fr

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English : Atelier manuel Abracadabra !

L’événement Atelier manuel Abracadabra ! Digoin a été mis à jour le 2026-06-29 par Direction de l’Attractivité et de la Communication Département 71

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