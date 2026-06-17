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Undercover Digoin

Undercover Digoin lundi 13 juillet 2026.

Adresse : 14 place de l'Hôtel de ville

Ville : 71160 Digoin

Département : Saône-et-Loire

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Digoin

Undercover

14 place de l’Hôtel de ville Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Quatre musiciens professionnels réunis autour d’une même passion la musique live ! Une chanteuse à la voix puissante qui ne vous laissera pas indifférent, des musiciens électrisés (guitare, basse, batterie), une énergie débordante et communicative, voilà la recette Undercover qui vous fera vibrer et revivre les plus grands tubes pop-rock internationaux.   .

14 place de l’Hôtel de ville Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00 

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English : Undercover

L’événement Undercover Digoin a été mis à jour le 2026-06-17 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III

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