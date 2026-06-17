Undercover Digoin
Undercover Digoin lundi 13 juillet 2026.
Digoin
Undercover
14 place de l’Hôtel de ville Digoin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Quatre musiciens professionnels réunis autour d’une même passion la musique live ! Une chanteuse à la voix puissante qui ne vous laissera pas indifférent, des musiciens électrisés (guitare, basse, batterie), une énergie débordante et communicative, voilà la recette Undercover qui vous fera vibrer et revivre les plus grands tubes pop-rock internationaux. .
14 place de l’Hôtel de ville Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00
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English : Undercover
L’événement Undercover Digoin a été mis à jour le 2026-06-17 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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