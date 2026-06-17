Les 3 Moustiquaires Digoin
Les 3 Moustiquaires Digoin dimanche 5 juillet 2026.
Digoin
Les 3 Moustiquaires
Parking de l’Église Sainte Bernadette Digoin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Chanson swing de bistrot, simple et intime, sincère et débordante. Ce dynamique trio revisite la chanson française avec humour et une bonne dose de swing… Laissez-vous embarquer par la pompe manouche, la rondeur de la contrebasse et 3 voix singulières. Les moustiquaires, c’est du swing, de l’humour, des frissons, des yeux qui pétillent un concert à vivre et à chanter ! .
Parking de l’Église Sainte Bernadette Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00
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English : Les 3 Moustiquaires
L’événement Les 3 Moustiquaires Digoin a été mis à jour le 2026-06-17 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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