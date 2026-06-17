Z Cie Les Enclumés Digoin
Z Cie Les Enclumés Digoin mercredi 15 juillet 2026.
Digoin
Z Cie Les Enclumés
cour Bartoli Digoin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Vous aimez les zombies, alors Z n’attend plus que vous ! Prenez vos places sans crainte, ne vous inquiétez pas, notre équipe maîtrise parfaitement bien la situation, aucun risque de contamination n’est à craindre, nos barrières sont solidement fortifiées, aucun débordement n’est possible. Et au cas où, nous possédons une arme imparable, le cordon zombilical… .
cour Bartoli Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00
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English : Z Cie Les Enclumés
L’événement Z Cie Les Enclumés Digoin a été mis à jour le 2026-06-17 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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