Digoin

Bad Ticket

Place de l’Église Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

BAD TICKET rendra un hommage mémorable au Rock’n’Roll. Les titres emblématiques d’Elvis seront là ! Ceux des débuts des 50’s jusqu’aux derniers titres des 70’s. Mais pas seulement, car ils n’oublieront pas de célébrer le talent d’Eddie COCHRAN, de Carl PERKINS et de Johnny CASH et bien d’autres pour combler les fans de Rock’n’Roll. .

Place de l’Église Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00

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English : Bad Ticket

L’événement Bad Ticket Digoin a été mis à jour le 2026-06-17 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III