Mirabelles Kitchen Digoin
Mirabelles Kitchen Digoin samedi 4 juillet 2026.
Digoin
Mirabelles Kitchen
Théâtre de Verdure Digoin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Deux artistes qui n’ont eu aucune chance dans le milieu du show-biz. Créateurs de chansons à succès, ils sont passés à côté des tournées internationales, des Victoires de la musique et même du concours de l’Eurovision. Mais qui sont vraiment Les Mirabelles-Kitchen ? Ils s’agacent autant qu’ils s’adorent et ils vous racontent leur histoire dans un spectacle mêlant compositions originales et reprises… ou presque ! .
Théâtre de Verdure Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00
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English : Mirabelles Kitchen
L’événement Mirabelles Kitchen Digoin a été mis à jour le 2026-06-17 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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