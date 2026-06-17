Digoin

Mirabelles Kitchen

Théâtre de Verdure Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Deux artistes qui n’ont eu aucune chance dans le milieu du show-biz. Créateurs de chansons à succès, ils sont passés à côté des tournées internationales, des Victoires de la musique et même du concours de l’Eurovision. Mais qui sont vraiment Les Mirabelles-Kitchen ? Ils s’agacent autant qu’ils s’adorent et ils vous racontent leur histoire dans un spectacle mêlant compositions originales et reprises… ou presque ! .

Théâtre de Verdure Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00

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English : Mirabelles Kitchen

L’événement Mirabelles Kitchen Digoin a été mis à jour le 2026-06-17 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III