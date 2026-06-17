Digoin

Beethoven metalo vivace Monsieur le directeur

Stade des Blattiers Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol c’est le programme décoiffant que propose cette performance intrépide. On y écoute de la musique métal exécutée piano solo puis on y découvre la 9ème Symphonie de Beethoven tronçonnée par un volubile et curieux chef d’orchestre qui joue de la guitare électrique tout en grimpant à la corde . .

Stade des Blattiers Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00

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English : Beethoven metalo vivace Monsieur le directeur

L’événement Beethoven metalo vivace Monsieur le directeur Digoin a été mis à jour le 2026-06-17 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III