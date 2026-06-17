Scoobydoo Digoin
Scoobydoo Digoin vendredi 10 juillet 2026.
Digoin
Scoobydoo
Place de l’Église Digoin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Prenez un chant, tressez-le avec une batterie et un clavier. Jouez de la musique électro, de la soul, de la pop entremêlées dans de la musique groove. Et enfin des personnalités colorées aux univers différents, qui reprennent ensemble des tubes des années 60 à nos jours. Voici Scoobydoo ! .
Place de l’Église Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00
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English : Scoobydoo
L’événement Scoobydoo Digoin a été mis à jour le 2026-06-17 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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