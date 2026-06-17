Digoin

Scoobydoo

Place de l’Église Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Prenez un chant, tressez-le avec une batterie et un clavier. Jouez de la musique électro, de la soul, de la pop entremêlées dans de la musique groove. Et enfin des personnalités colorées aux univers différents, qui reprennent ensemble des tubes des années 60 à nos jours. Voici Scoobydoo ! .

Place de l’Église Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00

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English : Scoobydoo

L’événement Scoobydoo Digoin a été mis à jour le 2026-06-17 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III