Visite libre de Loire Odyssée, Loire Odyssée, Loire-Authion

Informations pratiques

Visite libre de Loire Odyssée 19 et 20 septembre Loire Odyssée Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Unique en Anjou découvrez le fleuve Loire

La Maison de la Loire en Anjou / Loire Odyssée ouvre une toute nouvelle scénographie pour découvrir la Loire autrement. Le parcours, entièrement repensé, plonge petits et grands au cœur du fleuve et de ses paysages.

De la nature sauvage aux rives façonnées par l’Homme, chaque étape offre une expérience immersive pour explorer le fleuve. Les enfants pourront s’amuser tout en apprenant, tandis que les adultes apprécieront la richesse et la diversité des paysages sous un regard inédit.

D’une rive à l’autre invite à observer, toucher et s’émerveiller devant la Loire.

Loire Odyssée 20 levée du René, Saint Mathurin sur Loire, 49250 Loire Authion Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 57 37 55 http://www.loire-odyssee.fr Unique en Anjou découvrez le fleuve Loire

L’association Maison de la Loire en Anjou / Loire Odyssée ouvre une toute nouvelle scénographie pour découvrir la Loire autrement. Le parcours, entièrement repensé, plonge petits et grands au cœur du fleuve et de ses paysages.

De la nature sauvage aux rives façonnées par l’Homme, chaque étape offre une expérience immersive pour explorer le fleuve. Les enfants pourront s’amuser tout en apprenant, tandis que les adultes apprécieront la richesse et la diversité des paysages sous un regard inédit.

D’une rive à l’autre invite à observer, toucher et s’émerveiller devant la Loire.

Sur la Loire :

À bord, nos médiateurs vous racontent la Loire

La Maison de Loire en Anjou agit pour faire connaître et aimer le fleuve Loire. Ses croisières, proposées sous l’enseigne Loire Odyssée, partent du port Saint-Maur à La Ménitré pour naviguer entre Angers et Saumur.

À bord du bateau de 49 places, ce sont les médiateurs et les pilotes de l’association qui vous accompagnent. Ils partagent ce qu’ils observent au quotidien : les bancs de sable, la faune, la flore, les paysages ligériens et l’histoire du fleuve. Pas un discours rodé, une conversation avec des gens qui consacrent leur travail à la Loire.

La Loire a ses secrets. Ses silences, ses lumières, ses bêtes qu’on ne voit que si on sait où regarder. Sur ce bateau, vous n’êtes pas spectateur, vous êtes dans le fleuve, avec ceux qui le connaissent par cœur. parking et gare à proximité, accessibilité PMR

Unique en Anjou découvrez le fleuve Loire

©Etienne Begouen