VISITE LIBRE DE ND DE NIZE Lunas-les-Châteaux
samedi 19 septembre 2026 · Lunas
Informations pratiques
Lunas-les-Châteaux
VISITE LIBRE DE ND DE NIZE
D35 E9 Lunas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La Chapelle Notre Dame de Nize vous ouvre ses portes dès 9h pour une visite libre des lieux.
Dès 14h visite commentés de l’histoire et des travaux de la chapelle, suivie d’une conférence Les moines, le bonheur et le vins + dégustation de la cuvée participative
Inscription pour la dégustation 06 72 99 89 90 et compagnons.sens.nize@gmail.com
Samedi 19 et dimanche 20 septembre La Chapelle Notre Dame de Nize vous ouvre ses portes
dès 9h visite libre des lieux
Dès 14h visite commentés de l’histoire et des travaux de la chapelle, suivie d’une conférence Les moines, le bonheur et le vins + dégustation de la cuvée participative
Entrée libre
Inscription pour les dégustation 06 72 99 89 90 et compagnons.sens.nize@gmail.com .
D35 E9 Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 6 72 99 89 90
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English : VISITE LIBRE DE ND DE NIZE
Saturday, September 19, and Sunday, September 20: The Notre Dame de Nize Chapel opens its doors to you
Starting at 9 a.m., self-guided tours of the premises
Starting at 2 p.m., guided tours covering the history and restoration work of the chapel, followed by a lecture titled “Monks, Happiness, and Wine” plus a tasting of the community-produced wine
Free admission
To register for the wine t
L’événement VISITE LIBRE DE ND DE NIZE Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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