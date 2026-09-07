Visite libre de Notre Dame de l’Assomption – Juliénas, Notre Dame de l’Assomption de Juliénas, Juliénas

Informations pratiques

Visite libre de Notre Dame de l’Assomption – Juliénas 19 et 20 septembre Notre Dame de l’Assomption de Juliénas Rhône

Gratuit, sans limite de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église de Notre Dame de l’Assomption de Juliénas.

Venez (re)découvrir ses richesses : trois tableaux du XVIIIème siècle, deux retables, des statues, tous inscrits au titre des Monuments Historiques.

Notre Dame de l’Assomption de Juliénas Place de l’Eglise – Juliénas 69840 Juliénas 69840 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 04 41 87 https://www.julienas.fr Église du début du 12e siècle. L’abside est voûtée en cul-de-four reposant sur cinq arcatures dont les colonnettes sont ornées de chapiteaux sculptés. Le chœur est voûté en berceau plein cintre. L’arc triomphal est formé de deux rangs de doubleaux à boudins reposant sur des colonnettes dont les chapiteaux et abaques sont sculptés. La nef était composée de trois travées voûtées en bois. Au 14e siècle, deux chapelles furent ajoutées et la nef transformée en deux travées à voûtes nervées. Le portail de la façade sud est ornée de statuettes primitives. Un porche du 15e siècle abrite ce portail. A la même époque, un clocher mur de quatre arcades fut élevé sur l’arc triomphal. Stationnement facile. Pas de transport en commun à proximité.

Visite libre de l’église de Notre Dame de l’Assomption de Juliénas.

©Menager