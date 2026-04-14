Visite libre découverte avec tous ses sens « la vue », Jardin du bois du puits, Belforêt-en-Perche

Visite libre découverte avec tous ses sens « la vue » 5 – 7 juin Jardin du bois du puits Orne

8€, gratuit <18 ans, pour les groupes prise de contact préalable. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-05T13:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00 Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 - 2026-06-07T18:30:00+02:00

Le regard mais aussi l’ouie dans un jardin nous emporte dans un autre monde, prenez votre temps et profitez de cette belle nature, des perspectives, des trompes l’oeil……

Jardin du bois du puits Le Bois du Puits, Sérigny, 61130 Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche 61130 Sérigny Orne Normandie 06 07 64 18 82 http://www.jardin-botanique-du-bois-du-puits.fr Depuis Bellême prendre la direction de Nogent-le-Rotrou, et sur votre droite panneau indiquant le jardin.

Le regard mais aussi l’ouie dans un jardin nous emporte dans un autre monde, prenez votre temps et profitez de cette belle nature, des perspectives, des trompes l’oeil……

©Jacob jean-pierre