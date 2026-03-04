Visite libre du parc et des jardins, Château du Tertre, Belforêt-en-Perche

Visite libre du parc et des jardins 6 et 7 juin Château du Tertre Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre des extérieurs

Château du Tertre Le Tertre, 61130 Belforêt-en-Perche, France Belforêt-en-Perche 61130 Sérigny Orne Normandie 0617152127 http://www.letertre-rogermartindugard.fr Roger Martin du Gard (1881-1958) écrivain du XXe siècle, se fait connaître en 1913 avec « Jean Barois », roman sur l’affaire Dreyfus et hymne au courage de l’esprit. Mobilisé l’année suivante, il est fortement marqué par la Grande Guerre : « Les Thibault », monument littéraire, trace le destin de la bourgeoisie parisienne à l’approche et pendant le premier conflit mondial. Au château du Tertre qu’il aménage en 1925 en résidence littéraire, il accueille ses amis André Gide, André Malraux, Gaston Gallimard et Jacques Copeau. Celui qui écrivait “J’ai le fétichisme du bonheur humain ; je ne serais pas éloigné d’en faire le but de la civilisation” reçut le prix Nobel de littérature en 1937. Sur la D5 route de Saint-Ouen-de-la-Cour à 1km de Bellême

Visite libre des extérieurs

©Alain Laute