Visite libre : découverte des sculptures du jardin, Jardin des animaux fantastiques, Val-de-Reuil

Visite libre : découverte des sculptures du jardin 5 – 7 juin Jardin des animaux fantastiques Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

A peine l’entrée franchie le long de l’avenue des Falaises que déjà la magie des lieux opère. Une vaste pelouse vous accueille sur cette première partie, pour dégager une perspective et de la profondeur, comme une fenêtre qui s’ouvre sur le parc. Cette immense esplanade de verdure, bordée de 3 600 espèces de végétaux qui viennent se fondre dans les hautes grilles d’enceinte du parc, sequoias et tilleuls trembles vous contemplent.

Libre alors aux promeneurs de choisir entre l’allée centrale qui les mènera directement à l’extrémité du parc ou ces nombreux chemins qui les conduiront à travers une mosaïque d’ambiances variées. Ambiance exotique parmi les palmiers de Chine, les Canas, les Fuschias, les Cordylines de Nouvelle-Zélande… au dépaysement garanti. Ambiance de sous-bois, à l’ombre des saules et des nombreux grands arbres, en poursuivant la progression dans le parc. Ambiance champêtre mêlée à un parfum méditerranéen dans ce dernier espace agrémenté de nombreux arbres fruitiers (cerisiers à fleurs, noyers, cognassiers, pruniers, pommiers et poiriers) et de chênes verts, néfliers et micocouliers de Provence.

Le Parc des Animaux Fantastiques est une véritable invitation au calme, au dépaysement et à la promenade.

Jardin des animaux fantastiques Voie fantastique, 27100 Val-de-Reuil Val-de-Reuil 27100 Eure Normandie

A peine l’entrée franchie le long de l’avenue des Falaises que déjà la magie des lieux opère. Une vaste pelouse vous accueille sur cette première partie, pour dégager une perspective et de la comme 3…

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