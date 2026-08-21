Visite libre des collections, Musée national de la marine, Rochefort

Informations pratiques

Visite libre des collections 19 et 20 septembre Musée national de la marine Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre des collections

Installé dans l’ancienne résidence des commandants, le musée national de la Marine retrace 4 siècles d’histoire maritime. De la création de l’arsenal à la fin du 17e siècle au développement de l’aéronautique navale au 20e siècle, il raconte l’histoire de la Marine à Rochefort et ouvre sur une histoire maritime globale aux horizons élargis. Modèles et maquettes, outils, tableaux et sculptures témoignent des activités de l’arsenal, dont la construction navale.

Une visite toute désignée, alors que 2026 marque les 400 ans de la Marine !

Depuis le début de l’année 2026, le musée présente un parcours rénové mettant en valeur le monument et les collections. Une occasion supplémentaire de venir le découvrir lors des Journées européennes du patrimoine.

Au cours de votre visite, rencontrez des membres de l’Association des Amis du musée de la Marine (AAMM) qui pourront vous présenter leurs œuvres préférées.

Autour du thème « Patrimoine en péril »

Conserver des collections et les rendre accessibles au public font partie des missions du musée. Différentes actions sont ainsi menées pour préserver les œuvres contre l’action du temps et les transmettre aux générations futures. Venez échanger avec des professionnels qui vous dévoileront leurs métiers et proposeront leurs regards sur le patrimoine en péril.

Retrouvez toutes les informations sur le site web du musée :

www.musee-marine.fr/rochefort

Musée national de la marine 1 Place de la Galissoniere, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Centre Ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546998657 https://www.musee-marine.fr/nos-musees/rochefort.html [{« link »: « http://www.musee-marine.fr/rochefort »}] Le musée est implanté dans un monument historique, l’hôtel de Cheusses qui est le plus ancien bâtiment civil de la ville. Logis du dernier seigneur de Rochefort avant l’arrivée de Louis XIV, il devient la résidence des commandants de la Marine à la création de l’arsenal en 1666. Les collections présentées, tout comme le bâtiment, témoignent de l’aventure historique de ce site patrimonial d’exception. Bus : Navette ligne D, arrêt Palais des Congrès.

Visite libre des collections

© Musée national de la Marine/C. Rabourdin