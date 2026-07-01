Visite libre des extérieurs, Château de Cisai-Saint-Aubin, Cisai-Saint-Aubin
samedi 19 septembre 2026 · Château de Cisai-Saint-Aubin · Cisai-Saint-Aubin
Informations pratiques
Visite libre des extérieurs 19 et 20 septembre Château de Cisai-Saint-Aubin Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre des exterieurs du Chateau de Cisai Saint Aubin. Plusieurs séances commentées. Parking à l’extérieur (devant les grilles du chateau)
Château de Cisai-Saint-Aubin 20 route de Lignères, 61230 Cisai-Saint-Aubin Cisai-Saint-Aubin 61230 Orne Normandie 06 48 44 83 66 Château connu comme maison forte dès le XIIè siècle. Au début du XVIè siècle, Guillaume Erard, fait chevalier par François 1er, reconstruisit la demeure selon un plan en équerre, dans le style Renaissance, avec deux tours. Parking à l’extérieur devant les grilles du château
Visite libre des exterieurs du Chateau de Cisai Saint Aubin. Plusieurs séances commentées. Parking à l’extérieur (devant les grilles du chateau)
©Henri Baïssas
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