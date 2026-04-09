Balade gourmande à Cisai-Saint-Aubin Rendez-vous à la Chèvrerie des Pampilles Cisai-Saint-Aubin

Cisai-Saint-Aubin

Balade gourmande à Cisai-Saint-Aubin

Rendez-vous à la Chèvrerie des Pampilles 19 rue de l’église Cisai-Saint-Aubin Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14 17:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Balade gourmande à Cisai-Saint-Aubin à la découverte des richesses de notre territoire. Au programme, balade commentée à travers champs, découverte et dégustation de produits issus de la pomme, arrêt au Gaec Fritel-Richard pour découvrir un élevage de poney de sport, visite et dégustation à la Chèvrerie des Pampilles.

Activité de 3h30 environ dont 1h30 de randonnée soit 4km dénivelé de 100m. Prévoir des chaussures de marche.

> A partir de 8 ans.

> Max 25 personnes

> Inscription obligatoire par téléphone ou sur la billetterie en ligne

Programme avec horaires qui peuvent variées

14h Accueil des randonneurs à la ferme la chèvrerie des pampilles

14h10- 14h45 Balade commentée sur le sentier de randonnée

15h- 15h30 Découverte du Gaec Fritel/Richard

15h30 16h30 Balade commentée sur le sentier de randonnée

16h30 17h30 Visite de la chèvrerie et dégustation des produits .

Rendez-vous à la Chèvrerie des Pampilles 19 rue de l’église Cisai-Saint-Aubin 61230 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42

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English : Balade gourmande à Cisai-Saint-Aubin

L’événement Balade gourmande à Cisai-Saint-Aubin Cisai-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault