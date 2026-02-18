Brunch aux Pampilles et visite de la chèvrerie Chèvrerie des Pampilles Cisai-Saint-Aubin

Brunch aux Pampilles et visite de la chèvrerie

Chèvrerie des Pampilles 19 rue de l’église Cisai-Saint-Aubin Orne

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14 13:00:00

2026-06-14

Venez découvrir les produits locaux à travers un brunch et passer un moment convivial à la chèvrerie.

> Uniquement sur réservation .

Chèvrerie des Pampilles 19 rue de l’église Cisai-Saint-Aubin 61230 Orne Normandie +33 6 52 06 64 03 bnq.caillibaud@free.fr

