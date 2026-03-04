Spectacle Peut-on claquer sa joie dans un champ de colza ? Chèvrerie des Pampilles Cisai-Saint-Aubin
Chèvrerie des Pampilles 19 rue de l’église Cisai-Saint-Aubin Orne
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
2026-06-27
Seule en scène de JOY ALLEGRIA Peut-on claquer sa joie dans un champ de colza ?
Une conférence de la joie menée plaisir battant par JOY ALLEGRIA, supraconférencière un brin débridée, toute entière parfumée à l’humour, qui n’a qu’un seul désir faire jaillir de votre hypercentre votre propre fluidàjoie, véritable passeport pour la joie pérenne !
Un grand moment de joie partagé !
> Don libre
> Ouverture à 19h30 pour ceux qui veulent manger une planche et boire un verre .
Chèvrerie des Pampilles 19 rue de l’église Cisai-Saint-Aubin 61230 Orne Normandie +33 6 52 06 64 03 bnq.caillibaud@free.fr
