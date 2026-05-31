Visite libre des extérieurs, Château de Lagarde, Grateloup-Saint-Gayrand

Visite libre des extérieurs 19 et 20 septembre Château de Lagarde Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir ce lieu chargé d’histoire, longtemps préservé du monde extérieur.

L’un d’entre nous sera heureux de partager souvenirs et anecdotes qui composent l’histoire de notre famille, intimement liée à ce lieu depuis 1850.

Et pour les voisins, venez également avec vos propres souvenirs : nous serons heureux de les évoquer ensemble, conscients de tous ces itinéraires de vie qui ont croisé les chemins de Lagarde.

Château de Lagarde 181 chemin du château de Lagarde, 47400 Grateloup-Saint-Gayrand Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 88 81 53 Niché au cœur du vallon du Rose, le château de Lagarde veille sur ce coin de vallée depuis des siècles. Au XVIIe siècle, le seigneur de Bruet décide d’y fonder une maison noble. C’est ainsi que naquit le château de Lagarde. Les Bruet restent propriétaires jusqu’à l’extinction de la famille dans la première moitié du XIXe siècle.

En 1850, la propriété est rachetée par Martin Flouch, qui avec son fils, Paul Flouch, entreprend de gros travaux. Ils souhaitent cependant conserver l’équilibre naturel et l’allure générale de la maison. On dit même qu’ils auraient reconstitué la tour nord, qui n’apparaissait plus sur les cadastres de l’époque.

Depuis Martin et Paul, sept générations se sont succédées pour faire vivre, dans ce lieu particulier, un esprit de famille étonnant ; mélange de chaleur humaine et de rigueur protestante.

Aujourd’hui, ce sont plusieurs familles installées aux quatre coins de France (Paris, Bordeaux, Montpellier) et même Hong-Kong qui font vivre cette maison, et y séjournent avec bonheur.

Venez découvrir ou redécouvrir ce lieu chargé d’histoire, longtemps préservé du monde extérieur.

©franck Lespinasse