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AGENDA · Léré

Visite libre des extérieurs, Château de Villatte, Léré

samedi 19 septembre 2026 · Château de Villatte · Léré

Visite libre des extérieurs, Château de Villatte, Léré

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Villatte
Adresse
Villatte, 18240 Léré
Ville
18240 Léré
Département
Cher

Visite libre des extérieurs 19 et 20 septembre Château de Villatte Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du parc du château, du pigeonnier restauré, du lavoir et de l’ancienne huilerie.

Château de Villatte Villatte, 18240 Léré Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire
Visite libre du parc du château, du pigeonnier restauré, du lavoir et de l’ancienne huilerie

©Charles Henry de Lammerville