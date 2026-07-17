Visite libre des extérieurs, Château de Villatte, Léré

Informations pratiques

Visite libre des extérieurs 19 et 20 septembre Château de Villatte Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du parc du château, du pigeonnier restauré, du lavoir et de l’ancienne huilerie.

Château de Villatte Villatte, 18240 Léré Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire

Visite libre du parc du château, du pigeonnier restauré, du lavoir et de l’ancienne huilerie

©Charles Henry de Lammerville