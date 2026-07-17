AGENDA · Léré
Visite libre des extérieurs, Château de Villatte, Léré
samedi 19 septembre 2026 · Château de Villatte · Léré
Informations pratiques
Visite libre des extérieurs 19 et 20 septembre Château de Villatte Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre du parc du château, du pigeonnier restauré, du lavoir et de l’ancienne huilerie.
Château de Villatte Villatte, 18240 Léré Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire
Visite libre du parc du château, du pigeonnier restauré, du lavoir et de l’ancienne huilerie
©Charles Henry de Lammerville