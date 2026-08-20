visite libre des extérieurs, la chapelle, le cellier et les jardins, La Commanderie, Neuilly-sous-Clermont

Informations pratiques

visite libre des extérieurs, la chapelle, le cellier et les jardins 19 et 20 septembre La Commanderie Oise

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Identifier les parties medievale et renaissance et la restauration de 1961 à 1971

La Commanderie 231 rue de la commanderie – 60290 Neuilly-sous-Clermont Neuilly-sous-Clermont 60290 Oise Hauts-de-France 03.64.22.64.00. La maison est la demeure ou château du commandeur de Sommereux dont la commanderie comprenait depuis 1312 les possessions de l’ancienne commanderie des Templiers de Neuilly. Les bâtiments templiers ont été détruits au XVe s. sauf un long cellier du XIIIe s. voûté d’ogives à piliers centraux sur lequel a été édifié le bâtiment existant et une chapelle du XIIe s. elevée sur deux voûtes, éclairées de quatre grandes baies gothiques du début du XIVe s.. La façade Est, des années 1540-1560, présente douze croisées sur une élévation de deux étages avec pilastres aux chapiteaux d’ordre ionique et corinthien surmontée d’un comble à lucarnes aux frontons sculptées. Au rez-de-chaussée une salle à la voute en panier à caisson et dotée d’une cheminée monumentale est l’ancienne salle de justice. L’ensemble est dans l’esprit de l’architecture de Philibert de l’Orme. Transport en commun : non

Identifier les parties mediévales et renaissance et la restauration de 1961 à 1971

©romain