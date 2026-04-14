Visite libre des jardins, Domaine du Champ de Bataille, Sainte-Opportune-du-Bosc

Visite libre des jardins 5 – 7 juin Domaine du Champ de Bataille Eure

15€, 13€ (étudiants, demandeurs d’emploi, >64 ans, PMR, groupe >10 pers., gratuit <7 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 - 2026-06-07T17:00:00+02:00

La thématique déclinée cette année par Les Rendez Vous aux Jardins est: La Vue. Dans l’univers des sens, nous sollicitons le sens de la vue, en proposant une ambiance enveloppante. Les jardins sont en effet intrinsèquement de véritables stimulis naturels, lumineux, doux, changeants et fascinants.

Domaine du Champ de Bataille 8 Route du Chateau, 27110 Sainte-Opportune-du-Bosc, France Sainte-Opportune-du-Bosc 27110 Eure Normandie 0232348434 http://www.chateauduchampdebataille.com A propos du Champ de Bataille, Jean de La Varende écrivait : “Ici règne l’ampleur. Le décor n’intervient qu’après la déclaration de puissance”. Cette idée a guidé Jacques Garcia lorsqu’il a recrée des jardins qui sans doute avaient été somptueux. Rejetant l’option d’une reconstitution anachronique de jardins français à la mode du Grand siècle, Jacques Garcia devait prendre d’emblée le parti d’une œuvre contemporaine puisant à la source antique. Parking gratuit.

La thématique déclinée cette année par Les Rendez Vous aux Jardins est: La Vue. Dans l’univers des sens, nous sollicitons le sens de la vue, en proposant une ambiance enveloppante. Les jardins sont…

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