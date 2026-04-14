Visite libre des jardins du château de La Celle-les-Bordes, Château de La Celle les Bordes, La Celle-les-Bordes

Visite libre des jardins du château de La Celle-les-Bordes Dimanche 7 juin, 11h00 Château de La Celle les Bordes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre du jardin

Château de La Celle les Bordes 9 Rue de l’Église 78720 La Celle-les-Bordes La Celle-les-Bordes 78720 Yvelines Île-de-France 0681111934 Le château de La Celle-les-Bordes, édifié entre 1607 et 1614, constitue un remarquable témoignage de l’architecture du début du XVIIᵉ siècle en vallée de Chevreuse.

Il appartint notamment à la duchesse d’Uzès, héritière d’une des plus anciennes familles de la noblesse française.

Le domaine a été acquis en 2004 par la famille Gobet-Chantereau, qui en assure aujourd’hui la préservation et la mise en valeur. Château privé dans un petit village facile d’accès

Visite libre

©Gobet/Kurc