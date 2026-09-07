Visite libre des jardins du Château de la Treyne, Château de la Treyne, Lacave

Informations pratiques

Visite libre des jardins du Château de la Treyne 19 et 20 septembre Château de la Treyne Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre des jardins d’un magnifique château au bord de la Dordogne

Partez à la découverte des jardins de ce château plein de charme, idéalement situé au pied de la Dordogne. Un cadre exceptionnel pour une promenade paisible entre nature et patrimoine.

Château de la Treyne 46200 Lacave Lacave 46200 Lot Occitanie 05 65 27 60 60 http://chateaudelatreyne.com Ce château est construit entre les XIVe et XVIIe siècles et est entouré par un jardin à la française. Depuis l’A20, sortie Souillac 55. Traverser Souillac en direction de Cahors, et à la sortie de la ville prendre D43 direction Rocamadour. Après Pinsac, traverser la Dordogne (pont métallique) et tourner à droite.

Visite libre des jardins d’un magnifique château au bord de la Dordogne

© Pah cauvaldor