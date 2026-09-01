Informations pratiques

Uttenhoffen

Visite libre des jardins d’un domaine du XVIème siècle

21 rue Principale Uttenhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-20

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Visite libre des multiples jardins qui entourent les différents bâtiments de la Ferme Bleue et voyagez au gré des multiples plantes et fleurs qui composent ces lieux.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, visitez librement les multiples jardins qui entourent les différents bâtiments de la Ferme Bleue et voyagez au gré des multiples plantes et fleurs qui composent ces lieux. .

21 rue Principale Uttenhoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 84 35 jardinsdelafermebleue@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Take a self-guided tour of the many gardens surrounding the various buildings of Ferme Bleue, and discover the many plants and flowers that make up the grounds.

L’événement Visite libre des jardins d’un domaine du XVIème siècle Uttenhoffen a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte