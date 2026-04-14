Visite libre des jardins, Jardins des Martels, Giroussens

Visite libre des jardins 5 – 7 juin Jardins des Martels Tarn

Payant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À Giroussens, aux portes de Toulouse, un parc floral d’exception vous ouvre ses portes du début du printemps à la fin de l’automne.

Au gré des saisons, venez contempler les variations colorées de 3 000 variétés de plantes issues des cinq continents, dont la disposition a été savamment pensée sur plus de 3 hectares.

Une symphonie végétale subtile aux accents oniriques, propice à la flânerie, seul ou à plusieurs.

Jardins des Martels 391 route des Martels 81500 Giroussens, Tarn, Occitanie Giroussens 81500 Tarn Occitanie 05 63 41 61 42 http://www.jardinsdesmartels.com https://www.facebook.com/JardinsDesMartels Parc floral privé d’inspiration anglaise s’étendant sur une surface de 3,5 hectares où cohabitent environ 2 500 variétés de plantes originaires des cinq continents aux floraisons successives. Le jardin se compose de quatre parties distinctes : massifs multicolores et allées engazonnées serpentés par un long canal de 300 m de long, serre tropicale aquatique pourvue de lianes (bignones, jasmins, passiflores, ipomées), de bananiers, de daturas et de fougères, bassins envahis l’été par les nénuphars bleus, roses, rouges et blancs, jardin arc-en-ciel (parterre fleuri par couleur ). Enfin, la dernière partie, le jardin en terrasses d’où jaillit un torrent d’eau depuis une jarre espagnole, alimente cinq bassins aux collections de nymphéas et de lotus.

L’ensemble est agrémenté d’un labyrinthe de bambous, d’une pagode artisanale balinaise, d’un temple du lotus, d’un jogglo balinais et son escalier cascade. Mini-ferme. Belvédère sur jardins en terrasses. Jardinerie.

Ouvert du 1er avril au 1er novembre A 68 Toulouse-Albi, sortie 7 Graulhet. Possibilité de prendre le petit train à Saint-Lieux-lès-Lavaur. Parking.

À Giroussens, aux portes de Toulouse, un parc floral d’exception vous ouvre ses portes du début du printemps à la fin de l’automne.

©JardinsDesMartels