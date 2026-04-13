Visite libre des jardins, Manoir de La Boisnerie, Sainte-Honorine-la-Chardonne

Visite libre des jardins 6 et 7 juin Manoir de La Boisnerie Orne

7€, gratuit <18 ans et PMR sur présentation d'un justificatif, chiens en laisse autorisés. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 - 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les jardins ont été imaginés par les propriétaires selon les codes en vigueur au temps de la Renaissance. Il s’agit essentiellement d’un jardin de verdure, toutefois les fleurs ne sont pas absentes, notamment les roses. La composition du jardin s’appuie sur le manoir, qui en est l’élément essentiel. L’effet visuel repose sur la justesse des proportions. La hauteur et la profondeur des terrasses, qui compensent un dénivelé de plus de quatre mètres, sont pensées pour occuper et animer l’espace. Deux perspectives structurent la composition, la première est parallèle à la façade du manoir, elle est bordée de part et d’autre d’un parterre d’acanthes et d’un parterre de roses. La seconde, la plus conséquente, s’étire sur plus de soixante-dix mètres avec un étagement progressif des terrasses. Ces terrasses sont traversées par un axe de symétrie passant par le milieu du miroir d’eau, le milieu de l’antique puits et le milieu de la roseraie de roses anciennes.

Manoir de La Boisnerie 1 Rue du Manoir, 61430 Sainte-Honorine-la-Chardonne, France Sainte-Honorine-la-Chardonne 61430 Orne Normandie 0615311067 https://jardins-manoir-boisnerie.fr https://www.facebook.com/boisnerie/ Les jardins ont été imaginés par les propriétaires selon les codes en vigueur au temps de la Renaissance. Il s’agit essentiellement d’un jardin de verdure, toutefois les fleurs ne sont pas absentes, notamment les roses. La composition du jardin s’appuie sur le manoir, qui en est l’élément essentiel. L’effet visuel repose sur la justesse des proportions. La hauteur et la profondeur des terrasses, qui compensent un dénivelé de plus de quatre mètres, sont pensées pour occuper et animer l’espace. Deux perspectives structurent la composition, la première est parallèle à la façade du manoir, elle est bordée de part et d’autre d’un parterre d’acanthes et d’un parterre de roses. La seconde, la plus conséquente, s’étire sur plus de soixante-dix mètres avec un étagement progressif des terrasses. Ces terrasses sont traversées par un axe de symétrie passant par le milieu du miroir d’eau, le milieu de l’antique puits et le milieu de la roseraie de roses anciennes. Gratuité pour les personnes à mobilité réduite, visite guidée sur rendez-vous, parking vélos.

Les jardins ont été imaginés par les propriétaires selon les codes en vigueur au temps de la Renaissance. Il s’agit essentiellement d’un jardin de verdure, toutefois les fleurs ne sont pas absentes,…

©Christian Brichard