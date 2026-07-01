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Visite libre des monuments extérieurs et jardins, Château de La Cour Au Berruyer, Cheillé

samedi 19 septembre 2026 · Château de La Cour Au Berruyer · Cheillé

Visite libre des monuments extérieurs et jardins, Château de La Cour Au Berruyer, Cheillé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château de La Cour Au Berruyer
Adresse
37190 Cheillé
Ville
37190 Cheillé
Département
Indre-et-Loire

Visite libre des monuments extérieurs et jardins Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Château de La Cour Au Berruyer Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite libre avec accès aux parties de l’immeuble qui offrent un intérêt artistique : manoir classé au titre des monuments historiques, avant cour et châtelet, cour d’honneur du château et jardins.

Château de La Cour Au Berruyer 37190 Cheillé Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.lacourauberruyer.fr/ https://www.instagram.com/lacourauberruyer/ Accès aux parties qui offrent un intérêt historique et artistique : Manoir classé monument historique, avant Cour et Châtelet, Cour d’Honneur du Château et jardins.
Visite libre avec accès aux parties de l’immeuble qui offrent un intérêt artistique : manoir classé au titre des monuments historiques, avant cour et châtelet, cour d’honneur du château et jardins.

©Chateaudelacourauberruyer