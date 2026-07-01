Visite libre des monuments extérieurs et jardins, Château de La Cour Au Berruyer, Cheillé
samedi 19 septembre 2026 · Château de La Cour Au Berruyer · Cheillé
Informations pratiques
Visite libre des monuments extérieurs et jardins Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Château de La Cour Au Berruyer Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Visite libre avec accès aux parties de l’immeuble qui offrent un intérêt artistique : manoir classé au titre des monuments historiques, avant cour et châtelet, cour d’honneur du château et jardins.
Château de La Cour Au Berruyer 37190 Cheillé Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.lacourauberruyer.fr/ https://www.instagram.com/lacourauberruyer/ Accès aux parties qui offrent un intérêt historique et artistique : Manoir classé monument historique, avant Cour et Châtelet, Cour d’Honneur du Château et jardins.
Visite libre avec accès aux parties de l’immeuble qui offrent un intérêt artistique : manoir classé au titre des monuments historiques, avant cour et châtelet, cour d’honneur du château et jardins.
©Chateaudelacourauberruyer