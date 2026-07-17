Visite libre du Bastion de France, Bastion de France, Porto-Vecchio

Informations pratiques

Visite libre du Bastion de France 19 et 20 septembre Bastion de France Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’accès à la terrasse du Bastion de France sera exceptionnellement gratuit, tout comme la visite de l’exposition consacrée à l’histoire de la région.

Venez profiter d’une vue imprenable sur le golfe de Portivechju et découvrir le riche patrimoine historique de notre territoire durant ce week-end.

Bastion de France Bastion de France Porto-Vecchio 20137 Rue du Bastion Corse-du-Sud Corse +33 04 95 23 35 89 https://www.portivechju.corsica/mon-quotidien/culture/bastionu-di-francia-bastion-de-france-corse/ Le Bastion de France est un monument historique situé dans la vieille ville de Portivechju. Ce bastion est une partie importante du riche patrimoine architectural de la région.

La terrasse du Bastion de France ouvre une perspective à 360° sur le golfe de Portivechju

Construit au XVIe siècle, anciennement nommé « Baloardo della Marina », le Bastion de France est un des cinq Bastions intégrées aux fortifications érigées pour protéger la ville contre les invasions. Il servait à défendre Portivechju contre les attaques maritimes et terrestres qui étaient fréquentes à l’époque. La position stratégique du bastion offre une vue imprenable sur le port et les environs, ce qui en faisait un point de défense crucial.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’accès à la terrasse du Bastion de France sera exceptionnellement gratuit, tout comme la visite de l’exposition consacrée à l’histoire de la vue…

Cità di Portivechju