Visite libre du Beffroi Amiens
Visite libre du Beffroi Amiens samedi 11 juillet 2026.
Visite libre du Beffroi
Place au fil Amiens Somme
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-30
Rdv au pied du beffroi Place au fil.
Paiement auprès du vacataire de permanence.7
Attention pour des raisons de sécurité,
la terrasse du beffroi est inaccessible par
temps de pluie
Rdv au pied du beffroi Place au fil.
Paiement auprès du vacataire de permanence.7
Attention pour des raisons de sécurité,
la terrasse du beffroi est inaccessible par
temps de pluie .
Place au fil Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com
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English :
Rendezvous at the foot of the belfry ? Place au fil.
Payment to be made to the duty worker.7
Please note: for safety reasons,
the terrace of the belfry is inaccessible
rainy weather
L’événement Visite libre du Beffroi Amiens a été mis à jour le 2026-03-12 par OT D’AMIENS