Visite libre du Centre Nature, Centre Nature, Colombes

Visite libre du Centre Nature Dimanche 7 juin, 13h30 Centre Nature Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Visite libre du jardin.

Centre Nature 16 rue Solferino 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 80 35 87 http://colombes.fr Créé en 1936, le Centre Nature est un jardin dédié à l’observation et l’apprentissage. Un endroit étonnant qui accueille de nombreuses expositions, animations et ateliers découvertes.

Situé entre la gare du Stade et la petite église Saint-Etienne Saint-Henri, le Centre Nature est un lieu surprenant. De la rue, on ne peut deviner ni sa superficie (2 900 m²), ni ses richesses. Ce jardin pédagogique est une mosaïque de milieux où s’entrecroisent jardinets à thèmes, bassins et mares, petit bois d’ormes, pelouses, verger, potager des enfants…

Cet ensemble, propice à la rêverie et à l’observation, est complété par une scénette de plein air, un cabanon musée qui présente de vieux outils et enfin une salle polyvalente qui accueille spectacles, conférences, ateliers et expositions. Ces animations pour enfants et adultes sont gratuites et accessibles sur inscription. Une équipe d’éco-animateurs est présente au Centre Nature pour vous accueillir et répondre à vos questions.

Un jardin écologique

Le site a vu le jour grâce aux efforts conjoints de la Ville et d’un instituteur, Pierre de Salabert. Le but était de proposer aux enfants un lieu d’apprentissage original et proche de la nature. En 2008, le Centre Nature a obtenu le premier prix dans la catégorie “Biodiversité, préservation des paysages” et le deuxième dans la catégorie “Éducation à l’environnement”, lors des Grand prix de l’environnement.

Le site est également certifié EcoJardin par un organisme indépendant. Ce label valorise la gestion écologique du Centre Nature, qui intègre les grands principes du développement durable à l’échelle des espaces verts :

préservation des ressources en eau et en énergie, valorisation des déchets verts, actions en faveur de la biodiversité, respect des sols en tant qu’organismes vivants, sensibilisation à l’environnement, choix de matériaux respectueux de l’environnement. Gare SNCF Le Stade , transilien ligne J ou bus 235 arrêt Gare du Stade

Visite libre

© Romane Hamonet