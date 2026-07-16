Visite libre du château, Château de Gratot, Gratot

Informations pratiques

Visite libre du château 19 et 20 septembre Château de Gratot Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Journées portes ouvertes et accueil par les bénévoles du Château.

• (re)découverte du Château et son parcours historique et architectural, expositions d’art contemporain : Mathilde Wolff et Jérôme Perez.

• « Elise ! Mon café !! » par la Compagnie Théâtre aux champs

Texte et mise en scène de Richard Vitte.

Le samedi et le dimanche à 14h30 et 16:30

Château de Gratot 80 Rue d’Argouges, 50200 Gratot, France Gratot 50200 Manche Normandie 0664010582 https://www.chateaugratot.com/visiteacces/ Exemple de l’architecture du XVe siècle, le château est entouré de douves et présente une tour octogonale, appelée tour Mélusine, terminée, au sommet, par le plan carré auquel elle passe au moyen d’encorbellements. Une seconde tour, de plan circulaire, accolée à la façade principale, contient l’escalier d’accès aux étages. Les deux tours sont tout ce qui reste de l’édifice primitif. Ces deux tours ont été réunies, au XVIIe siècle, par un bâtiment élevé vraisemblablement sur les fondations de l’ancien château. S’élevant près de l’entrée, une tour isolée remonte au XIIIe siècle. Par la route entre Coutances et Agon-Coutainville

Journées portes ouvertes et accueil par les bénévoles du Château.

©CACG DR