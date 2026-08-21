Visite libre du château, Château de Montbrun-Bocage, Montbrun-Bocage

Informations pratiques

Visite libre du château 19 et 20 septembre Château de Montbrun-Bocage Haute-Garonne

Participation libre mais nécessaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le château de Montbrun-Bocage

Une participation libre est demandée pour la conservation du site.

+ Visite guidée à 17h sur tout le village.

Attention, si mauvais temps, fermeture du site.

Attention accès château pas PMR

Renseignements :

Office de Tourisme du Volvestre

9 rue de l’Evêché, 31310 RIEUX-VOLVESTRE

05 61 87 63 33

Château de Montbrun-Bocage 31310 Montbrun-Bocage Montbrun-Bocage 31310 Haute-Garonne Occitanie

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©OTIVolvestre