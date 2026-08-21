Visite libre du château, Château de Montbrun-Bocage, Montbrun-Bocage
samedi 19 septembre 2026 · Château de Montbrun-Bocage · Montbrun-Bocage
Informations pratiques
Visite libre du château 19 et 20 septembre Château de Montbrun-Bocage Haute-Garonne
Participation libre mais nécessaire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez le château de Montbrun-Bocage
Une participation libre est demandée pour la conservation du site.
+ Visite guidée à 17h sur tout le village.
Attention, si mauvais temps, fermeture du site.
Attention accès château pas PMR
Renseignements :
Office de Tourisme du Volvestre
9 rue de l’Evêché, 31310 RIEUX-VOLVESTRE
05 61 87 63 33
Château de Montbrun-Bocage 31310 Montbrun-Bocage Montbrun-Bocage 31310 Haute-Garonne Occitanie
Découvrez le château de Montbrun-Bocage
©OTIVolvestre
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