Visite libre du Château de l’Arthaudière, Château de l’Arthaudière, Saint-Bonnet-de-Chavagne

Informations pratiques

Visite libre du Château de l’Arthaudière 18 – 20 septembre Château de l’Arthaudière Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Visite des jardins et des extérieurs en accès libre tout au long de l’année…

Château de l’Arthaudière 240 Allee du Chateau, 38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne, France Saint-Bonnet-de-Chavagne 38840 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476385068 https://www.chateau-arthaudiere.com À l’origine, simple maison forte, l’édifice prit sa structure actuelle après plusieurs campagnes de travaux, s’étalant de la Renaissance au XIXe siècle. Le château connut son apogée au XVIIIe siècle lorsque le domaine, alors sous la possession de la famille de la Porte, fut élevé en marquisat par Louis XV (1729). Sont particulièrement intéressants la galerie Renaissance avec ses médaillons et culots sculptés et les jardins en terrasses situés face au Vercors, s’inspirant des jardins italiens de l’époque. Le château est classé au titre des Monuments historiques depuis 1991.

Visite des jardins et des extérieurs en accès libre tout au long de l’année…

©Château de l’Arthaudière